У Києві рятувальники зняли з крижини на Дніпрі семеро рибалок

У Києві рятувальники за допомогою аероглісерів зняли з крижини на Дніпрі семеро рибалок.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, учора вдень у столиці працівниками Київського річкового координаційного аварійно-рятувального центру МНС під час патрулювання на Дніпрі за допомогою аероглісерів Т-501 у районі Південного мосту врятовано семеро рибалок, які перебували на льоду у небезпечному місці. Всі вони були зняті з крижини та у задовільному стані доставлені на берег.