На Чернігівщині КамАЗ зіткнувся з пасажирським автобусом

У Чернігівській області при зіткненні „КамАЗа” та пасажирського автобуса одна людина загинула та двоє постраждали.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зіткнення автомобіля „КамАЗ” (молокоцистерна) та рейсового автобусу „І-VAN”, в якому знаходилося 26 пасажирів, сталося вчора о 13.40 у селі Великий Щимель Щорського району.

Постраждалих з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано до центральної районної лікарні.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Всього минулої доби на території країни зареєстровано 103 дорожньо-транспортні події, в яких загинули 9 осіб та 125 – травмовано.