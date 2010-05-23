На Чернігівщині КамАЗ зіткнувся з пасажирським автобусом
13:57, 23 травня 2010Разное
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Одна людина загинула, двоє постраждали
У Чернігівській області при зіткненні „КамАЗа” та пасажирського автобуса одна людина загинула та двоє постраждали.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зіткнення автомобіля „КамАЗ” (молокоцистерна) та рейсового автобусу „І-VAN”, в якому знаходилося 26 пасажирів, сталося вчора о 13.40 у селі Великий Щимель Щорського району.
Постраждалих з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано до центральної районної лікарні.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
Всього минулої доби на території країни зареєстровано 103 дорожньо-транспортні події, в яких загинули 9 осіб та 125 – травмовано.
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