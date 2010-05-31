Хто за кого голосував на Євробаченні (по країнах і регіонах)

Кому віддали залікові бали глядачі з 39-х країн - учасниць Євробачення-2010? Згідно з умовами конкурсу, виконавець, який зібрав найбільшу кількість голосів в одній країні, отримує 12 балів, двоє наступних - 10 і 8, а кожне наступне місце оцінюється на бал менше.

Північна Європа

Ісландія: Данія (12), Бельгія (10), Греція (8), від 7 до 1 - Албанія, Франція, Румунія, Азербайджан, Німеччина, Грузія, Португалія.

Ірландія: Данія (12), Бельгія (10), Німеччина (8), від 7 до 1 - Румунія, Франція, Грузія, Великобританія, Азербайджан, Норвегія, Туреччина.

Норвегія: Німеччина (12), Румунія (10), Данія (8), від 7 до 1 - Азербайджан, Ісландія, Ізраїль, Франція, Бельгія, Туреччина, Грузія.

Фінляндія: Німеччина (12), Ізраїль (10), Франція (8), від 7 до 1 - Греція, Бельгія, Ісландія, Іспанія, Туреччина, Данія, Ірландія.

Швеція: Німеччина (12), Румунія (10), Данія (8), від 7 до 1 - Сербія, Грузія, Туреччина, Норвегія, Кіпр, Данія, Бельгія, Вірменія.

Данія: Німеччина (12), Бельгія (10), Румунія (8), від 7 до 1 - Франція, Туреччина, Норвегія, Португалія, Ісландія, Азербайджан, Кіпр.

Великобританія: Греція (12), Туреччина (10), Румунія (8), від 7 до 1 - Ірландія, Данія, Україна, Німеччина, Ізраїль, Франція, Албанія.

Центральна Європа і Середземномор`я

Німеччина: Бельгія (12), Туреччина (10), Греція (8), від 7 до 1 - Вірменія, Португалія, Сербія, Ісландія, Ізраїль, Франція, Ірландія, Албанія.

Голландія: Вірменія (12), Ізраїль (10), Туреччина (8), від 7 до 1 - Україна, Бельгія, Румунія, Німеччина, Греція, Данія, Грузія.

Бельгія: Греція (12), Німеччина (10), Ісландія (8), від 7 до 1 - Вірменія, Туреччина, Азербайджан, Грузія, Албанія, Данія, Іспанія.

Франція: Туреччина (12), Сербія (10), Португалія (8), від 7 до 1 - Бельгія, Вірменія, БіГ, Греція, Німеччина, Україна, Ізраїль.

Швейцарія: Німеччина (12), Сербія (10), Албанія (8), від 7 до 1 - Бельгія, Ірландія, Португалія, Румунія, Туреччина, Азербайджан, Грузія.

Іспанія: Німеччина (12), Румунія (10), Вірменія (8), від 7 до 1 - Азербайджан, Португалія, Греція, Данія, Туреччина, Франція, Грузія.

Португалія: Іспанія (12), Румунія (10), Греція (8), від 7 до 1 - Франція, Молдова, Бельгія, Данія, Норвегія, Росія, Німеччина.

Мальта: Азербайджан (12), Бельгія (10), Данія (8), від 7 до 1 - Греція, Ісландія, Румунія, Німеччина, Норвегія, Франція, Португалія.

Албанія: Греція (12), Німеччина (10), Туреччина (8), від 7 до 1 - Іспанія, БіГ, Румунія, Ізраїль, Сербія, Данія, Великобританія.

Греція: Кіпр (12), Албанія (10), Франція (8), від 7 до 1 - Вірменія, Бельгія, Грузія, Румунія, Ісландія, Німеччина, Азербайджан.

Кіпр: Греція (12), Азербайджан (10), Румунія (8), від 7 до 1 - Вірменія, Україна, Грузія, Німеччина, Франція, Ізраїль, Сербія.

Ізраїль: Вірменія (12), Росія (10), Румунія (8), від 7 до 1 - Азербайджан, Ірландія, Грузія, Данія, Франція, Україна, Іспанія.

Туреччина: Азербайджан (12), Німеччина (10), БіГ (8) від 7 до 1 - Албанія, Вірменія, Грузія, Росія, Греція, Румунія, Україна.

Країни колишнього Східного блоку

Польща: Данія (12), Бельгія (10), Азербайджан (8), від 7 до 1 - Німеччина, Румунія, Вірменія, Грузія, Україна, Албанія, Греція.

Словакія: Німеччина (12), Бельгія (10), Ізраїль (8), від 7 до 1 - Данія, Росія, Греція, Вірменія, Норвегія, Кіпр, Румунія.

Румунія: Данія (12), Молдова (10), Туреччина (8), від 7 до 1 - Греція, Вірменія, Україна, Бельгія, Німеччина, Іспанія, Албанія.

Болгарія: Азербайджан (12), Туреччина (10), Вірменія (8), від 7 до 1 - Україна, Грузія, Греція, Кіпр, Німеччина, Іспанія, Білорусь.

Країни колишнього СРСР

Росія: Вірменія (12), Грузія (10), Азербайджан (8), від 7 до 1 - Україна, Німеччина, Бельгія, Іспанія, Румунія, Білорусь, Данія.

Україна: Азербайджан (12), Росія (10), Туреччина (8), від 7 до 1 - Грузія, Вірменія, Німеччина, Іспанія, Ізраїль, Румунія, Бельгія.

Білорусь: Росія (12), Україна (10), Ізраїль (8), від 7 до 1 - Грузія, Азербайджан, Вірменія, Молдова, Туреччина, Ісландія, Румунія.

Молдова: Румунія (12), Росія (10), Україна (8), від 7 до 1 - Азербайджан, Вірменія, Грузія, Іспанія, Білорусь, Греція, Ізраїль.

Грузія: Білорусь (12), Вірменія (10), Азербайджан (8), від 7 до 1 - Україна, Норвегія, Туреччина, Ізраїль, Великобританія, Іспанія, Молдова.

Вірменія: Грузія (12), Росія (10), Україна (8), від 7 до 1 - Іспанія, Франція, Данія, Португалія, Греція, Норвегія, Румунія.

Азербайджан: Туреччина (12), Україна (10), Грузія (8), від 7 до 1 - Румунія, Молдова, Ізраїль, Данія, Росія, Великобританія, Німеччина.

Естонія: Німеччина (12), Росія (10), Грузія (8), від 7 до 1 - Норвегія, Туреччина, Данія, Ісландія, Бельгія, Ірландія, Франція.

Литва: Грузія (12), Німеччина (10), Іспанія (8), від 7 до 1 - Бельгія, Україна, Росія, Грузія, Туреччина, Данія, Румунія, Кіпр.

Латвія: Німеччина (12), Данія (10), Росія (8), від 7 до 1 - Україна, Португалія, Іспанія, Бельгія, Румунія, Азербайджан, Вірменія.

Країни колишньої Югославії

Сербія: БіГ (12), Греція (10), Німеччина (8), від 7 до 1 - Україна, Румунія, Бельгія, Франція, Туреччина, Португалія, Вірменія.

Хорватія: Туреччина (12), БіГ (10), Сербія (8), від 7 до 1 - Грузія, Німеччина, Албанія, Кіпр, Франція, Данія, Ірландія.

Словенія: Данія (12), Німеччина (10), Сербія (8), від 7 до 1 - Румунія, Ізраїль, Іспанія, БіГ, Франція, Туреччина, Грузія.

Боснія і Герцеговина: Сербія (12), Туреччина (10), Німеччина (8), від 7 до 1 - Азербайджан, Греція, Албанія, Грузія, Франція, Румунія, Ізраїль.

Македонія: Албанія (12), Туреччина (10), Німеччина (8), від 7 до 1 - Сербія, БіГ, Грузія, Вірменія, Азербайджан, Данія, Франція.

Див. також "Хто за кого голосував на Євробаченні-2008" та "Хто за кого голосував на Євробаченні-2010: за балами учасників"