Діоксиновий скандал: Мінагрополітики хоче спростування від Німеччини

Україна вимагатиме від Німеччини вибачень за діоксиновий скандал. Поки йдеться про спростування інформації про діоксин в українській кукурудзі. Компанія-експортер не виключає і позову щодо грошової компенсації за наклеп.

Міністерство агрополітики України повідомило, що звернеться до німецького посольства в Києві з офіційним листом. У ньому дипломатів попросять публічно спростувати інформацію про наявність слідів діоксину в українській кукурудзі, якою годували курей у Німеччині, пише Німецька хвиля.

«Нам вже офіційно інститут ім. Медведя (Київський інститут екогігієни і токсикології - ред.), який має міжнародну акредитацію, дав заключення, що у кукурудзі, яка відвантажувалася, а зразки, до речі, зберігаються шість місяців, немає ні діоксину, ні фуранів»,- сказав в інтерв’ю «Німецькій хвилі» заступник міністра агропромислової політики України Іван Демчак. На основі цього буде підготовлено листа до німецького посольства, «щоб вони все спростували», розповів він.

Українська сторона вже повідомила результати експертизи кукурудзи до Брюсселя, додав Демчак.