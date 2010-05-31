Ющенко забув, що вже не Президент, і продовжує «валити» Тимошенко

Авторитетні політики, політологи та публіцисти схильні були вважати, що Віктор Андрійович Ющенко після всього, що він натворив — „політичний покійник” . І тут раптом диво, про яке писав поет — „врізав дуба, а ходить і їсть”.

Як ще інакше можна прокоментувати виступ Віктора Ющенка на засіданні Ради "Нашої України”?

29 травня у на засіданні ради „Нашої України” він дав своїм однопартійцям серед інших настанов “цінну вказівку” не підтримувати жодних ідей, що вимагатимуть консолідації „Нашої України” з БЮТ. При цьому, екс-Президент, як водиться, наголосив, що не бачить особливих відмінностей між ідеологією БЮТ та Партії регіонів.

Після таких заяв-настанов можна в кращому випадку знизати плечима. Здавалося б, сиди собі у Мюнхені, попивай пиво, після того, як віддав Україну на відкуп Януковичу. Але, як бачимо, ні, тягне Віктора Андрійовича й далі на політичні “подвиги”.

Черговий „подвиг” полягає в тому, щоб валити свою вину на інших.

Згадаємо, що свого часу після створення штучного політичного витвору — „Нашої України”, який мав стати постаментом під щойно виструганим зацікавленими технологами ідолом, Віктор Андрійович, аби зміцнити трухлявий фундамент, поставив вимогу всім політичним силам відмовитися від своєї партійної приналежності і влитися до „Нашої України”. У числі перших — була вимога до НРУ: розпуститись й усім складом ввійти до „Нашої України”.

Нагадую: це вимога Ющенка, а не Тимошенко. Ющенків ультиматум таки на декого подіяв. Покликав він у свій кабінет керівників найбільших обласних рухівських організацій, пообіцяв їм „золоті гори”, аби тільки боролися з лідером БЮТ. Під впливом завчених лекцій Віктора Андрійовича деякі лідери обласних організацій почали воювати з Рухом, адже такою була воля покровителя. І продовжили розвалювати Рух, щоб про нього й згадка пропала.

Тепер народ закликає до єдності опозиційних сил, щоб разом вирватися з безодні. І от виходить перед люди той, хто, очевидно, продовжує вважати себе месією, і з маніакальною наполегливістю запевнює зневірених, що „не підтримуватиме жодної ідеї, яка вимагатиме консолідації „Нашої України” з БЮТ”. Знову на думку приходять слова поета: „Їй право, не страшно вмерти, а страшно мертвому жить”.

Богдан Горинь, член політради Народного Руху України