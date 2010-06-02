Від прокуратури вимагають розібратися у справі про «викрадення» колишнього головбуха ПГЗК

Сьогодні Громадський Комітет національної безпеки України (КНБУ) проведе під стінами Дніпропетровської обласної прокуратури акцію потесту проти незаконного затримання міліцією колишнього головного бухгалтера ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (ПГЗК) Ніни КОЗЛОВСЬКОЇ. Про це УНІАН повідомив голова КНБУ Олексій ТОЛКАЧОВ. (За даними адвоката обвинувачуваних у викраденні Н.КОЗЛОВСЬКОЇ - Ігоря ГОЛОВКА, щодо неї задіяна програма захисту свідків і зв`язатися з нею неможливо - УНІАН).

Як відзначив в інтерв`ю УНІАН О.ТОЛКАЧОВ, немає жодних підстав довіряти версії міліції про спробу викрадення Н.КОЗЛОВСЬКОЇ. «З одного боку вони заявляли, що КОЗЛОВСЬКУ вкрали її власні охоронці, але у нас більше підстав вважати, що вона насильно утримується самою міліцією. Правоохоронці здійснюють на неї тиск для отримання якихось свідчень, про кінцеву мету їх дій можна тільки здогадуватися», - сказав правозахисник.

При цьому він відзначив, що незрозуміло, яким чином щодо КОЗЛОВСЬКОЇ могла бути задіяна програма захисту свідків. «Немає достовірних доказів того, що вона постраждала. Сама КОЗЛОВСЬКА вже спростовувала версію міліції про своє викрадення. Мене дуже насторожує відсутність пояснень з боку колишнього головбуха ПГЗК, адже вона могла б сама пояснити, що ж відбувається насправді. КОЗЛОВСЬКА могла б пояснити, які в неї взаємини зі своїми колишніми охоронцями, які звинувачуються міліцією в її викраденні, і з самою міліцією», - переконаний А.ТОЛКАЧОВ.

Він вважає, що програма захисту свідків є черговим прийомом міліції, для того, щоб позбавити Н.КОЗЛОВСЬКУ будь-яких зовнішніх контактів. «Якщо така програма задіяна, то буде дуже складно добитися контакту з колишнім головним бухгалтером ПГЗК», - відзначив співбесідник агентства.

За його словами, Комітет вимагатиме, щоб Дніпропетровська обласна прокуратура розібралася в справі про начебто викрадення колишнього головбуха ПГЗК. “Прокуратура повинна притягти до відповідальності співробітників міліції, котрі брали участь у фальсифікації матеріалів цієї кримінальної справи. Якщо людина була викрадена зловмисниками, то можна звернутися в міліцію, але якщо людину незаконно утримує сама міліція, то до кого тоді звертатися?!», - підсумував А.ТОЛКАЧОВ.

Як повідомлялося в ЗМІ, 30 квітня, під час силового захоплення ПГЗК, головного бухгалтера підприємства Ніну КОЗЛОВСЬКУ було примушено до написання заяви про звільнення. Напевно, відчуваючи загрозу своєму життю й здоров`ю, відразу після звільнення вона уклала договір з приватною охоронною фірмою про охорону себе й своєї сім`ї.

Проте, 8 травня головбуха разом із чоловіком і дочкою, двома охоронцями й водієм було затримано співробітниками міліції в одному з криворізьких кафе.

Після затримання пані КОЗЛОВСЬКУ було доставлено до УВС м. Кривий Ріг. Після нічного перебування й з`явилася заява про те, що її викрали... «затримані разом із нею охоронці та водій».

12 травня, під час очних ставок, Н.КОЗЛОВСЬКА відмовилася від своєї заяви про її викрадення охоронцями, заявивши, що з 1 травня вони охороняли її на законних підставах.

1 червня Центрально-Міський районний суд Кривого Рогу не дав санкції на повторний арешт чотирьох співробітників приватної охоронної фірми, обвинувачених у викраденні колишнього головного бухгалтера ПГЗК.

Таким чином, суд відкинув безпідставні докази слідства щодо необхідності утримання обвинувачених під вартою. «Центрально-Міський районний суд Кривого Рогу, як раніше і Апеляційний суд Дніпропетровської області, ухвалив рішення звільнити моїх підзахисних під підписку про невиїзд», - сказав адвокат обвинувачених І.ГОЛОВКО.

На його думку, своїм рішенням криворізький суд підтвердив незаконність повторного затримання його підзахисних.