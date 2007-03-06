Ім`ям Кравченка назвуть сквер

В Олександрії Кіровоградської області сесія міськради вирішила назвати міський сквер на честь колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати одноголосно підтримали ідею таким чином вшанувати пам’ять почесного громадянина міста.

Сквер планують впорядкувати, висадивши там кущі та дерева, а також квіти.

Ще одним виявом пошани до земляка стане пам’ятний знак, встановлений на будівлі міськвідділу міліції. На ньому, крім портрета Ю.Кравченка, будуть зазначені його звання та головні посади: начальник Олександрійського МВ УМВС Олександрійського району (1984 - 1986 рр.), Міністр внутрішніх справ України (1995 - 2001рр.). Меморіальний знак планується встановити за спонсорські кошти.

Ю.Кравченко помер 4 березня 2005 року від вогнепального поранення. Того дня він повинен був з’явитися до Генеральної прокуратури на допит у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.