Аферу з проходженням техогляду організував керівник ДАІ

На Черкащині викрито колишнього заступника начальника обласної міліції і екс-керівника ДАІ, яких підозрюють в організації афер з техоглядами автомобілів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, колишніх посадовців затримано в порядку статті 115 Кримінально-процесуального кодексу України.

Встановлено, що в Черкаській області було створено приватну фірму, яка спеціалізувалася на наданні платних послуг населенню з проведення технічного огляду транспортних засобів. Ця фірма працювала за цілковитого покровительства міліції, зокрема обласного управління Державтоінспекції. За проходження техогляду водії сплачували гроші посередникам, які ділилися коштами з високим міліцейським керівництвом обласного рівня.

Наприкінці березня слідчим відділом прокуратури Черкаської області було порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Управління ДАІ ГУ МВС в Черкаській області за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). В ході її розслідування в травні додатково була порушена ще одна кримінальна справа - стосовно директора приватного підприємства, яке фактично допомагало міліції вимагати кошти від населення начебто цілком легальним способом. Сам директор цього підприємства, який підозрювався у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, в ході подальшого розслідування повністю визнав свою вину. Він, зокрема, пояснив, що за попередньою змовою зі службовими особами обласного управління ДАІ Черкащини заволодів коштами в сумі близько 300 тис. грн.

Згодом було порушено ще одну кримінальну справу, її фігурантом став директор ще однієї приватної фірми.

Крім того, на підставі зібраних документів було додатково порушено кримінальну справу стосовно одного з колишніх заступників начальника Головного управління МВС в Черкаській області. Саме його слідчі підозрюють в організації афери з техоглядами. Вже встановлено, що з вересня 2009 року по березень 2010 року цей посадовець, вступивши в попередню змову з керівниками обласної ДАІ та двох приватних підприємств, організував фірму з проведення техогляду автомобілів.

З метою привласнення чужого майна вони надавали працівникам УДАІ ГУ МВС України в Черкаській області бланки протоколів контролю колісних транспортних засобів на відповідність експлуатаційним вимогам, який нібито проводив приватний підприємець. При цьому працівники ДАІ схиляли громадян сплачувати за кошти за перевірку технічного стану, в результаті за таку «послугу» було отримано 328 тис. 902 грн. Згодом ці гроші, переказані на рахунок приватного підприємця, перевели в готівку та розподілили між собою всі учасники цієї афери.

Міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ дав вказівку провести додаткову перевірку всіх обставин скоєння цього порушення закону та дати жорстку оцінку діям всіх працівників міліції, причетних до зловживань.