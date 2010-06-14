Маршрутка врізалася у Жигулі: загинули четверо людей

Поблизу с. Гурзуф, на 719 км. автошляху Севастополь–Ялта-Сімферополь водій маршрутного автобуса „Богдан” (перевозив 27 пасажирів) виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем „ВАЗ 2106”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, унаслідок дорожньо-транспортної події в автомобілі ВАЗ загинуло 4 особи та 1 особу в стані середньої тяжкості госпіталізовано до Лівадійської міської лікарні. Пасажири автобуса не постраждали. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у АР Крим.

Всього за добу на території країни зареєстровано 127 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло 22 особи та 162 – травмовано.