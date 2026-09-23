Трамп готує грандіозний прийом для Сі Цзіньпіна перед гострими переговорами, - Reuters

За лаштунками Трамп і Сі Цзіньпін обговорять Тайвань, торгівлю, Іран та технологічну конкуренцію.

Президент США Дональд Трамп у середу приймає у Вашингтоні президента Китаю Сі Цзіньпіна. Триденний державний візит відбувається на тлі напружених відносин між двома країнами, а головними темами переговорів стануть торгівля, технології, Тайвань та Іран, пише Reuters.

Водночас Трамп готує для китайського лідера масштабну церемоніальну програму. Він особисто зустріне Сі Цзіньпіна та його дружину на військовій базі в Меріленді після прибуття китайської делегації.

Програмою візиту передбачені військова церемонія в Білому домі з прольотами літаків, державна вечеря за участю відомих представників технологічної індустрії та відвідування Національного архіву, де зберігаються оригінали Декларації незалежності та Конституції США.

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Попри масштабний прийом, переговори між двома лідерами можуть виявитися складними. За даними Reuters, очікування щодо великого прориву під час візиту Сі залишаються невисокими. Одним із ключових питань стане торговельне перемир'я між країнами, термін дії якого спливає в листопаді.

Серед інших суперечливих тем – Тайвань, торгівля рідкоземельними мінералами, боротьба з незаконним обігом наркотиків та американські обмеження на експорт технологій.

Водночас переговори можуть завершитися окремими домовленостями. Йдеться, зокрема, про можливе зниження тарифів у деяких секторах, співпрацю у боротьбі з незаконним обігом наркотиків та розширення контактів між військовими двох країн.

Трамп також, як очікується, порушить питання звільнення деяких американців та інших осіб, які перебувають під вартою в Китаї.

Сі наполягатиме на питанні Тайваню

Однією з найбільш чутливих тем стане Тайвань. За даними Reuters, Сі Цзіньпін може вимагати від Трампа припинити або скоротити продаж американської зброї Тайваню. Китай вважає острів своєю територією та називає питання Тайваню одним із ключових у відносинах із Вашингтоном.

Трамп, зі свого боку, раніше називав продаж зброї Тайваню "козирем у переговорах". Питання залишається особливо чутливим для союзників США в Азії, які уважно стежать за позицією Вашингтона.

Іран та штучний інтелект

Ще однією важливою темою стане війна з Іраном. Китай підтримує тісні відносини з Тегераном, а Вашингтон розглядає можливість використання впливу Пекіна на Іран. Водночас Трамп заявляв, що не вважає необхідним звертатися до Китаю по допомогу.

Лідери також можуть обговорити штучний інтелект. США та Китай конкурують у цій сфері, водночас обидві сторони стикаються з питаннями щодо ризиків швидкого розвитку технологій.

Показовим стане і склад гостей державної вечері. Очікується участь керівників провідних технологічних компаній, зокрема Тіма Кука, Дженсена Хуанга та Сема Альтмана.

Саміт Сі і Трампа - головні новини

УНІАН писав, що 23 по 25 вересня лідер Китаю планує відвідати Вашингтон і провести переговори з американським президентом.

Раніше Сі Цзіньпін пропустив вечерю лідерів країн БРІКС через проблеми зі здоров’ям. На тлі його відсутності соцмережах уже почали поширюватися чутки про те, що китайський лідер нібито переніс інсульт.

За даними ЗМІ Сі Цзіньпін під час зустрічі з Трампом у Вашингтоні може вимагати припинити продаж американської зброї Тайваню.

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