У Путіна заявили, що не бачать підстав для повернення до переговорів

Пєсков заявив, що президент України нібито знає, "які рішення потрібно ухвалити" для проведення зустрічі з Путіним.

Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що поки що передумов для виходу на мирний трек переговорів немає. Його слова цитують росЗМІ.

"Поки що немає жодних передумов для виходу на мирний трек переговорів", – сказав Пєсков.

Прессекретар глави РФ запевнив, що Кремль нібито "залишається відкритим для мирних переговорів". Також він вкотре відкинув можливість проведення зустрічі на найвищому рівні з Україною.

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"Наша позиція добре відома. Путін сказав, що Зеленський, якщо хоче, може приїхати до Москви. Необхідні гарантії безпеки йому будуть надані", – підкреслив Пєсков.

Прессекретар глави РФ додав, що президент України Володимир Зеленський нібито знає, "які рішення потрібно ухвалити" для проведення зустрічі з Путіним.

Крім того, Пєсков заявив, що недоцільно проводити зустріч на найвищому рівні до того, як буде виконана робота на експертному рівні.

Зеленський закликав Трампа залучити до переговорів лідера Китаю

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив президенту США Дональду Трампу, що розраховує на залучення лідера Китаю Сі Цзіньпіна до мирних зусиль щодо припинення повномасштабної війни в Україні.

За словами Зеленського, Сі Цзіньпін має вплив на російського диктатора Володимира Путіна.

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