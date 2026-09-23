Україна може влаштувати Росії по-справжньому важку зиму, - Atlantic Council

Росія має величезну територію, яку складно повністю прикрити ППО, а холодніша й довша зима може посилити наслідки можливих українських ударів по інфраструктурі.

Російське населення цієї зими може зіткнутися з наслідками українських ударів по інфраструктурі, якщо Київ вирішить відповісти на російські атаки. Величезна територія Росії та обмежені можливості її протиповітряної оборони створюють для України значну кількість потенційних цілей, пише Atlantic Council.

Українці вже готуються до чергової важкої зими. Після чотирьох воєнних зим із російськими ударами по енергетичній та тепловій інфраструктурі населення запасається їжею, ремонтує генератори та заряджає портативні акумулятори. Водночас зміцнюються важливі об'єкти інфраструктури та готуються альтернативні джерела енергії.

Однак цього разу ситуація може виявитися складнішою і для Росії.

Відео дня

Російська ППО не може прикрити всю територію

"Якщо Україна вирішить цієї зими завдати ударів у відповідь по російській інфраструктурі, наслідки для населення Росії можуть бути серйозними. Путін має значну вогневу міць, однак, як зазначається в матеріалі, Росії бракує достатньої кількості засобів протиповітряної оборони, щоб повністю прикрити величезну територію країни. Це створює для України багато потенційних цілей", - йдеться у матеріалі.

Додатковим фактором є клімат. Російська зима зазвичай довша та холодніша за українську, тому можливі удари по енергетичній чи іншій критичній інфраструктурі можуть мати серйозні наслідки для цивільного населення.

Україна вже посилила удари по Росії

Протягом 2026 року Україна проводила розширену кампанію ударів по російських військових виробничих об'єктах, логістичних вузлах та інфраструктурі енергетичної промисловості.

Окремо зазначається, що українські далекобійні безпілотники атакували російські нафтопереробні заводи. Це призвело до дефіциту бензину в Росії та, за оцінкою автора матеріалу, спричинило найгіршу паливну кризу в країні з часів розпаду Радянського Союзу.

20 вересня Україна завдала удару по Москві, який у матеріалі названо найбільшим за всю війну. Внаслідок атаки було серйозно пошкоджено головний нафтопереробний завод російської столиці.

Цей удар став одним із низки інцидентів, які продемонстрували зростання можливостей України завдавати ударів на великій відстані по території Росії.

Росія готується до зимової кампанії

Росія, своєю чергою, усвідомлює вразливість української енергетичної інфраструктури. У матеріалі зазначається, що Москва може розглядати майбутню зиму як важливий етап своїх зусиль зі зламування українського опору.

Українські запаси ракет-перехоплювачів Patriot, за текстом, суттєво скоротилися, а Росія нарощує виробництво балістичних ракет і реактивних безпілотників. Нові реактивні дрони є швидшими за попередні моделі, що ускладнює їхнє перехоплення.

Україна водночас працює над новим поколінням перехоплювачів та збільшенням їхнього виробництва до зимового сезону.

Війна в Україні - прогноз на зиму

Як писав Reuters днями, Україна готується до суворої зими, оскільки посилення російських атак на інфраструктуру та ключові експортні галузі поглиблюють бюджетну кризу.

З початку року Україна витратила на оборону близько 42 млрд доларів, не враховуючи військову допомогу в натуральній формі. За цей період надходження від внутрішніх джерел та запозичень на місцевому рівні склали лише 39 млрд доларів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зіткнулася з несподівано великим дефіцитом оборонного бюджету і потребує ще 27 мільярдів доларів до кінця року.

Вас також можуть зацікавити новини: