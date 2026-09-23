Нацбанк послабив гривню до долара: офіційний курс валют на 24 вересня

Національний банк України встановив на четвер, 24 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,86 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,19 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 14 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,87/44,90 грн/дол., а до євро - 51,20/51,23 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 23 вересня зріс на 5 копійок і становив 44,95 гривні за долар, а курс євро в банку знизився на 10 копійок і складав 51,60 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,35 гривні, а євро - за курсом 50,60 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара до гривні в банках України зріс на 3 копійки і складав 45,03 гривні за долар, а продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 44,56 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подешевшав на 8 копійок і становив 51,77 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,10 гривні за євро. 

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