Нацбанк послабив гривню до долара: офіційний курс валют на 24 вересня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,52 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 24 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,86 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,19 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 14 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,87/44,90 грн/дол., а до євро - 51,20/51,23 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 23 вересня зріс на 5 копійок і становив 44,95 гривні за долар, а курс євро в банку знизився на 10 копійок і складав 51,60 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,35 гривні, а євро - за курсом 50,60 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара до гривні в банках України зріс на 3 копійки і складав 45,03 гривні за долар, а продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 44,56 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подешевшав на 8 копійок і становив 51,77 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,10 гривні за євро.

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