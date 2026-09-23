Російський гелікоптер порушив повітряний простір Польщі: у небо підняли літаки

Гелікоптер увійшов у повітряний простір Польщі на максимальну глибину приблизно 300 метрів.

Оперативне командування Збройних сил Республіки Польщі повідомило, що військовий гелікоптер РФ 23 вересня порушив повітряний простір країни. Йдеться про гелікоптер Мі-8 Збройних сил Росії, який рухався з Калінінградської області.

"23 вересня цього року об 11:08 на північ від міста Бранево сталося короткочасне порушення повітряного простору Республіки Польща гелікоптером Мі-8 Збройних сил Російської Федерації", - йдеться у заяві відомства.

Зазначається, що гелікоптер увійшов у повітряний простір Польщі на максимальну глибину приблизно 300 метрів та залишався там 42 секунди.

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В оперативному командуванні додали, що політ контролювали радіолокаційні системи Збройних сил Польщі, в небо підняли літаки, а наземні сили та засоби привели до стану бойової готовності.

Там зазначили, що "характер інциденту свідчить про те, що Росія вкотре перевіряє боєготовність нашої протиповітряної оборони".

Польща та Росія - останні новини

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів на погрози РФ про "Польщу за 3 дні". За його словами, Росія вже не вперше погрожує Польщі ядерною зброєю.

"Це вимір (ядерна зброя, – УНІАН), у якому Росія має перевагу. Але, як показав приклад України, їй складно використати цю перевагу. Якби Росія могла завершити цю війну ядерним шантажем, вона б уже це зробила", - наголосив Сікорський.

Також повідомлялось, що після ударів РФ біля "Ягодина" Польща почала будувати укріплення на кордоні з Україною. Інженерні полки будують прикордонні укріплення, використовуючи розбірні контейнери, облицьовані дротяною сіткою, які можна заповнювати піском або гравієм.

"Останні дні показують, що дії Росії загрожують безпеці всієї Європи. Відповідно до рішення нашого уряду посилюється інфраструктура, яку використовує Прикордонна служба", - наголосив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш.

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