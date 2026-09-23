Сили оборони 'рознесли' пункти управління та склад БпЛА елітного 'Рубікону', - Генштаб

Українські воїни били по об’єктах матеріально-технічного забезпечення військ противника.

22 вересня та в ніч на 23 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих об’єктів російського агресора. Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, у районах населених пунктів Новоселівка Перша та Дачне Донецької області уражено пункти управління БпЛА противника.

Також на Донеччині, у районі населеного пункту Волноваха, уражено склад БпЛА підрозділу "Рубікон".

Також, як зазначається, українські воїни били по об’єктах матеріально-технічного забезпечення військ противника. У районі населеного пункту Кундрюче Луганської області уражено склад паливно-мастильних матеріалів, а в районах населених пунктів Гірник та Велика Шишівка Донецької області – склади матеріально-технічних засобів.

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"У районі населеного пункту Красногорівка на Донеччині уражено зосередження живої сили підрозділу БпЛА", - поінформували в Генштабі.

Війна в Україні - удари по окупантах

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня підрозділи Сил оборони України уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника в районі населеного пункту Цимбулова Орловської області (РФ).

Там зафіксовано ураження щонайменше трьох складських приміщень для зберігання БПЛА із займанням, пошкодження майданчика запуску реактивних БпЛА та п’яти пускових установок.

У Генштабі підкреслили, що Сили оборони України пріоритетно уражають місця зберігання, підготовки та запуску ударних БПЛА з метою зниження спроможностей російського агресора завдавати ураження цивільним об'єктам на території України.

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