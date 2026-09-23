НАТО навмисно приховує від Путіна, що спричинить застосування статті 5, - Рютте

Альянс має всі необхідні варіанти, щоб відреагувати на посилення гібридних атак Росії.

Російський диктатор Володимир Путін розуміє, до чого може призвести застосування ст. 5 НАТО, та якими будуть наслідки, але Альянс навмисно приховує свої "червоні лінії".

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю DPA. "Ми ніколи не будемо говорити про те, що саме активує статтю 5. Ця неоднозначність існує, і вона залишиться. Але росіяни, запевняю вас, чітко розуміють, що це буде", - сказав він.

Генсек наголосив, що альянс має низку варіантів реагування на дії Росії нижче порогу ст. 5, і припустив, що деякі з них можуть залишитися прихованими.

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"У нас є всі необхідні варіанти реагування. Це не завжди буде публічно… Прикладами цього були кроки, спрямовані на підрив тіньового флоту Москви, що перевозить санкціоновані нафтопродукти, та операція НАТО "Балтійський вартівник", розпочата у відповідь на пошкодження критично важливих підводних кабелів", - сказав Рютте.

Також він зауважив, що "ці гібридні атаки є чіткою ознакою відчаю Росії" перед обличчям великих втрат в Україні, оскільки Київ "стає дедалі кращим у завданні ударів глибоко всередині Росії".

Водночас, Рютте наголосив, що Європа повинна "посилити" власну оборону, попередивши про конфлікт "на двох театрах військових дій", якщо Китай розпочне військові дії проти Тайваню, передбачивши, що це змусить Росію напасти на Європу:

"З усіх цих причин ми маємо зробити крок вперед у Європі. Саме це ми й робимо".

Гібридні атаки РФ в Європі

Як повідомляв УНІАН, заступник Верховного головнокомандувача Об'єднаних сил НАТО в Європі Джон Стрінгер попередив, що члени НАТО повинні бути обізнаними з "гарячковою обстановкою" та бути обережними у своїй реакції, оскільки Путін хотів би спровокувати альянс на "надмірну реакцію".

Межа між "випадковим і навмисним" досить тонка, сказав Стрінгер, маючи на увазі вторгнення дронів, які збилися з курсу в повітряний простір НАТО через російські глушники GPS або інші електронні контрзаходи для захисту від ударів українських дронів.

На його думку, Росія могла б ескалювати цю діяльність, але це не означає, що Москва вирішила це зробити.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявила, що хоча існує "багато різних думок щодо того, наскільки гострою є ця загроза, ставлення Росії до недбалості" та навмисного нападу на сусідів НАТО "майже однакове".І Стрінгер, і Міхал припустили, що збільшення кількості прихованих атак Москви було пов'язане не з нездатністю країн НАТО зупинити їх, а з прямим наслідком підтримки України Заходом.

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