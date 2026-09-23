'Усі цілі СВО будуть досягнуті': Путін подякував росіянам за підтримку війни

Диктатор стверджує, що Україна нібито намагалася зірвати російські псевдовибори.

Російський диктатор Володимир Путін поскаржився, що Україна нібито намагалася зірвати "вибори" до російського парламенту, і пообіцяв виконати "всі цілі СВО". Відповідні заяви він зробив під час наради з урядом, уривки з якої наводять російські ЗМІ.

"Нам намагалися перешкодити, зірвати ці вибори, про що свідчать постійні спроби прорвати ППО Москви та в інших регіонах", – заявив Путін.

За його словами, черги на виборчих дільницях нібито свідчать про те, що залякати Росію неможливо.

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Диктатор також заявив, що на виборах росіяни нібито голосували за російських солдатів на фронті.

"Люди вірять вам (солдатам – УНІАН). Вірять у нашу перемогу. Не сумніваюся, що всі цілі, які ми перед собою поставили в рамках спеціальної військової операції, будуть досягнуті", – сказав Путін.

Війна в Україні та вибори в РФ

Як писав УНІАН, у неділю, коли в РФ тривав третій день так званих виборів до Держдуми, українські дрони успішно вразили Московський НПЗ у Капотні.

Того ж дня російське Міноборони оприлюднило заяву про те, що Україна нібито намагалася зірвати ці вибори. Також у відомстві повідомили про нібито успішне відбиття української атаки та збиття 8 ракет і понад 1900 дронів. Крім того, у Міноборони РФ пообіцяли посилити удари по Києву.

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