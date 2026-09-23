Nissan відродив забуту модель: тепер це стильний і недорогий електромобіль (фото)

Новий Nissan Pixo створено на базі Renault Twingo E-Tech.

Компанія Nissan представила нове покоління компактного хетчбека Pixo. Тепер це електромобіль, який має спільну платформу з Renault Twingo E-Tech та Dacia Spring. Подробиці оприлюднено на сайті бренду.

Новий Nissan Pixo отримав мінімалістичний дизайн. Спереду розташовані компактні P-подібні фари. В екстер'єрі переважає піксельна тематика, яку можна розгледіти в оформленні бамперів та колісних дисків.

Габарити Nissan Pixo:

Відео дня

довжина – 3 796 мм;

ширина – 1 790 мм;

висота – 1 512 мм;

колісна база – 2 492 мм.

Походження Nissan Pixo видає форма кузова, яка практично ідентична Renault Twingo E-Tech. Однак новинка отримала кілька унікальних "фішок". Наприклад, в оптиці та інтер'єрі можна помітити невеликі смайлики.

Інтер’єр Nissan Pixo також практично не відрізняється від Renault Twingo E-Tech. Різниця полягає лише в невеликих змінах, зокрема в назві моделі на кермі.

Об’єм багажника становить 356 літрів. Якщо скласти задній ряд сидінь, об’єм багажника збільшується до 1 221 літра.

Новий Nissan Pixo отримав літій-залізо-фосфатну акумуляторну батарею ємністю 27,5 кВт·год, що забезпечує запас ходу 259 кілометрів за циклом WLTP. Батарея також підтримує швидку зарядку постійним струмом потужністю 50 кВт, що дозволяє зарядити її від 15 до 80 відсотків приблизно за 28 хвилин. Також передбачена двонаправлена зарядка потужністю 11 кВт.

Nissan Pixo оснащений електродвигуном потужністю 80 к.с. і крутним моментом 175 Нм. Розгін від 0 до 100 км/год займає 12,1 секунди.

Новий Nissan Pixo надійде у продаж в Європі вже на початку 2027 року. Ціни будуть оголошені в грудні цього року. З огляду на ціни на Renault Twingo E-Tech і Dacia Spring, вартість базової версії новинки може становити трохи менше 20 000 євро.

BYD створив "вбивцю Tesla" за 25 500 євро

Раніше китайський автовиробник BYD розширив модельний ряд свого бренду Fang Cheng Bao, представивши електричний седан Formula S. Модель отримала бюджетну ціну та вражаючі характеристики.

Базова Formula S із заднім приводом має запас ходу 730 км за циклом CLTC і коштує від 25 500 євро. Спортивна модифікація Formula S GT вирізняється більш потужною силовою установкою, а її повнопривідна версія отримала два електродвигуни сумарною потужністю 657 к.с.

Вас також можуть зацікавити новини: