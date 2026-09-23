Росія скорочує видобуток природного газу, - Reuters

Торік експорт російського газу до Європи впав на 44%.

Міністерство економіки Російської Федерації очікує, що цього року в країні видобудуть та експортують менше природного газу, ніж прогнозувалося раніше. Про це пише Reuters з посиланням на проєкт урядового документа.

На початку цього місяця видання повідомляло, що Росія також знизила прогноз видобутку нафти на 2026 рік до мінімуму за 17 років і переглянула прогноз експорту пального на цей та наступний рік через війну проти України.

Прогнози видобутку та експорту природного газу були знижені на тлі розриву економічних і політичних зв’язків із Заходом через війну в Україні, а також планів Європейського Союзу наступного року повністю відмовитися від закупівель російського газу.

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Згідно з проєктом прогнозу, цього року видобуток природного газу в Росії становитиме 683,1 млрд кубометрів. Це на 5,3 млрд кубометрів менше, ніж прогнозувалося в травні, але все ще більше за показник 2025 року – 662,7 млрд кубометрів.

Цього місяця Кремль заявив, що Європа сама завдає собі шкоди, купуючи дорогий газ на спотовому ринку замість дешевших російських поставок. Москва заявляє, що готова відновити постачання газу до Європи, зокрема через підводні газопроводи "Північного потоку", одна з гілок яких залишилася неушкодженою після вибухів у вересні 2022 року.

Експорт російського скрапленого природного газу (СПГ) морським транспортом, як очікується, цього року зросте до 35 млн тонн із 30,3 млн тонн у 2025 році. Водночас це на 5,3 млн тонн менше за попередній прогноз. Очікується, що в наступні роки експорт СПГ продовжить зростати, однак повільнішими темпами, ніж прогнозувалося раніше.

За розрахунками Reuters, торік експорт російського газу до Європи впав на 44% – до лише 18 млрд кубометрів. Це найнижчий показник із середини 1970-х років після припинення транзиту через Україну. Пік експорту російського газу трубопроводами до Європи припав на 2018–2019 роки – близько 180 млрд кубометрів на рік.

Відмова Європи від газу з Росії – головні новини

У жовтні 2025 року Рада Євросоюзу схвалила пропозицію Європейської комісії про повну заборону імпорту російського газу з 1 січня 2028 року. Заборона вводилася з 1 січня 2026 року зі збереженням перехідного періоду для чинних контрактів

За даними німецького видання ntv, Європа залишається залежною від російського скрапленого природного газу (СПГ). У першому кварталі 2026 року європейські країни імпортували рекордний від початку повномасштабного вторгнення обсяг російського СПГ.

Видання Reuters писало, що зусилля Європейського Союзу щодо досягнення незалежності від російської нафти та газу не є успішними, тоді як блок з 27 країн вступає в зиму з дуже низькими запасами газу.

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