Чи зайде російська піхота в Запоріжжя взимку: експерт назвав головну передумову

Такий розвиток подій можливий лише за умови повного захоплення РФ Степногірського плацдарму, вважає експерт Олександр Коваленко.

Росія наразі не має достатньо сил та засобів, які б створили передумови для проникнення ворожої піхоти до Запоріжжя взимку. Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, коментуючи інформацію, яка нещодавно з’явилася в мережі, про ймовірний захід російських піхотних груп до міста вже цієї зими.

За його словами, така заява одразу підвищила рівень тривожності серед жителів міста та області, а російські пропагандистські ресурси почали поширювати повідомлення про нібито підготовку боїв за Запоріжжя.

Водночас Коваленко зазначає, що йшлося саме про можливий сценарій, а не про підтверджений факт. Експерт проаналізував ситуацію на Запорізькому напрямку та оцінив, чи має російське командування реальні можливості для проникнення піхотних груп до обласного центру.

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Так, за даними експерта, найближчою до Запоріжжя зоною активних бойових дій залишається Степногірськ. Російські війська тривалий час намагаються захопити цей плацдарм, однак наразі, за оцінкою Коваленка, навпаки втрачають над ним контроль. Більшу частину Степногірська та все Приморське вже звільнено від російських сил. Їхня присутність зберігається переважно у 3-му мікрорайоні, а також у південній частині сусідніх Плавнів, у районі станції 1138 км. Основні сили російських військ зосереджені в районі Кам’янського. Вони намагаються утримати контроль над трасою Т 0812 на ділянці від Степового до Щербаків.

"Навіть гіпотетичні спроби проникнення з цього напрямку стануть можливими лише за умови повного захоплення російськими військами Степногірського плацдарму та виходу на північний берег Конки. Наразі передумов для такого розвитку подій немає, і до кінця 2026 року вони навряд чи з’являться", - вважає експерт.

Оріхівський напрямок

Як зазначає Коваленко, інша ситуація спостерігається поблизу Оріхова. Тут російські війська справді намагаються проникати до міста невеликими групами, обходячи Малу Токмачку та Новоданилівку. Для цього противник переважно використовує поодиноких військовослужбовців, які намагаються скористатися особливостями рельєфу та місцевості. Зокрема, вони пробують просочуватися через балки Білоглинку та Велику Кам’яну в напрямку південних околиць Оріхова.

Водночас, наголошує експерт, говорити про постійну присутність російських військ у самому Оріхові чи контроль над містом не можна. Групи, яким вдається проникнути в населений пункт, своєчасно знищуються. Крім того, від Оріхова до Запоріжжя автомобільною дорогою Н-08 близько 50 кілометрів.

Чи є загроза на Гуляйпільському напрямку

Гуляйпільський напрямок Коваленко наразі не розглядає як загрозу для Запоріжжя через його віддаленість, а також тактичний, а можливо, й оперативно-тактичний глухий кут російських військ у цьому районі.

Загалом, оцінюючи ситуацію на Запорізькому напрямку, Коваленко вказує на обмежені можливості російських військ для проведення активних наступальних дій. За його словами, цьому також протидіють контратакувальні дії Сил оборони України, про частину яких публічно говорити неможливо через дотримання режиму тиші.

"У мене виникають серйозні сумніви щодо того, що у противника цієї зими з’явиться можливість інфільтруватися в Запоріжжя. Скоріше навпаки", – підкреслив оглядач.

На його думку, тенденції в зоні відповідальності щонайменше 58-ї загальновійськової армії російських військ свідчать про втрату цим формуванням ініціативи на низці ділянок фронту та проблеми з утриманням позицій.

Водночас Коваленко наголошує, що підготовка до найгірших сценаріїв залишається необхідною. Однак, за його словами, важливо дотримуватися міри, особливо з огляду на психологічне навантаження українського суспільства, яке вже п’ятий рік перебуває у стані значного морального та психологічного виснаження.

Наразі, за оцінкою оглядача, головною загрозою для Запоріжжя з боку російських військ залишається щоденний цілодобовий терор із використанням усіх доступних засобів ураження, здатних дістати до міста.

Водночас Коваленко не бачить у цій оперативній зоні сил і засобів, які дозволили б російським військам до кінця року досягти такого успіху, що створив би умови для перших проникнень піхотних груп безпосередньо в Запоріжжя. На його думку, наразі таких можливостей не спостерігається, і найближчим часом вони навряд чи з’являться.

Заява про ймовірний захід ворожої піхоти до Запоріжжя

Командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов (Перун) під час інтерв'ю для Youtube-каналу Реальний фронт припустив, що окремі піхотні групи росіян можуть зайти в Запоріжжя вже цієї зими.

Водночас речниця Угруповання сил "Південь" Анастасія Шевченко це спростувала. За її словами, повністю виключити спроби ворога просунутися до міста невеликими піхотними групами не можна, але на цю мить немає підстав говорити про високу ймовірність такого сценарію.

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