Втікачка з Північної Кореї зізналася, що її найбільше непокоїть у США

Жінка пережила на власному досвіді усі "принади" комуністичної диктатури і має, що розповісти американцям.

У США серед молоді набувають все більшої популярності соціалістичні і відверто комуністичні ідеї, що дуже непокоїть людей, які на власному досвіді відчули "принади" життя під комуністичними режимами. Про це пише Fox News.

Журналісти видання поспілкувалися з правозахисницею Йонмі Пак, яка втекла з Північної Кореї у 13-річному віці і зараз занепокоєна тим, що спостерігає серед американських студентів інтерес до комунізму, сформований переважно теоретичними уявленнями.

"Я щодня була змушена жити за умов реального соціалістичного уряду, доки не втекла з Північної Кореї. Багато людей вважають [комунізм] дивовижною теорією, і вони не мають уявлення, що якщо ми впровадимо цю політику в нашому [американському] уряді, що це зробить з нашим місцевим населенням", – заявила Пак.

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Як пише Fox News, дитинство Пак припало на голод у Північній Кореї 1990-х років. Вона зазнала голоду, крайньої бідності та політичних переслідувань. Після втечі до Китаю Пак та її мати стали жертвами торгівлі людьми. Через два роки їм за допомогою християнських активістів вдалося дістатися Монголії, а згодом – Південної Кореї.

Пак також заявила, що американські студенти, на її думку, не завжди усвідомлюють цінність свободи. Вона наголосила, що свобода – це "дуже особлива річ", і "якщо Америка впаде, нам не буде куди втекти".

"Мені пощастило, що в мене була країна, куди я могла втекти - з Північної Кореї до Америки. Але якщо ми втратимо цю країну, то насправді ми всі помремо", – сказала вона.

Життя в КНДР

Як писав УНІАН, у школах Північної Кореї головним предметом є вивчення історії та культів династії Кімів, а кожен день починається з ритуалів лояльності вождю. Учнів змушують до важкої фізичної праці після уроків, а фізичні покарання та ідеологічний контроль є звичною практикою.

Також ми розповідали, що у Північній Кореї заборонили приготування популярного супу із сосисками, а порушникам загрожує ув’язнення. Усе через південнокорейське походження страви. Влада також посилила покарання за розлучення: тепер після рішення суду обом подружжям можуть призначити від 1 до 6 місяців у трудовому таборі.

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