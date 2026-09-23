'Все настільки погано, що треба щось робити': хакери злили листування Пєскова

Хакерська група Black8Mirror заявила про публікацію архіву Михайла Бабича – колишнього повноважного представника президента РФ у Приволзькому федеральному окрузі, який із 2021 року обіймає посаду заступника директора Федеральної служби з військово-технічного співробітництва, пише "Агентство. Новости". Серед матеріалів, які хакери оприлюднили, є, як вони стверджують, листування Бабича з Дмитром Пєсковим - прессекретарем кремлівського диктатора Володимира Путіна.

У листуванні, справжність якого журналістам поки не вдалося незалежно підтвердити, співрозмовники обговорюють, зокрема, Путіна, президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва та засновника "Групи Вагнера" Євгена Пригожина. 

Один із фрагментів стосується заяв Токаєва, які він зробив 25 липня цього року під час зустрічі з Путіним в Омську. У відкритій для журналістів частині заходу президент Казахстану несподівано заговорив про війну в Україні. Він заявив, що її природа "не зовсім зрозуміла" зокрема й Казахстану, та запропонував "заморозити" війну. У оприлюдненому хакерами листуванні Бабич запитує Пєскова, що той думає про виступ Токаєва. У відповідь співрозмовник, підписаний іменем Пєскова, називає його слова "чистим експромтом". Далі він припускає, що хтось міг попросити Токаєва зробити таку заяву, і ставить питання, хто саме це міг бути – "українці, американці або хтось ізсередини".

Відео дня

З опублікованих скриншотів випливає, що ця розмова почалася в день зустрічі Путіна і Токаєва та продовжилася наступного дня. У той же період співрозмовники нібито обговорювали появу Путіна на заходах до Дня ВМФ у Санкт-Петербурзі 26 липня. Цього року російський президент приїхав до Головного Адміралтейства автомобілем. Великий військово-морський парад у РФ другий рік поспіль не проводили.

У листуванні "Бабич" нібито різко відгукнувся про формат церемонії: "У засраному дворику Адміралтейства, замість моря – банер, замість військ – рота почесної варти із сухопутних солдатів... Дімо, хто цю хрінь придумав, куди вони його тягнуть..."

У відповідь акаунт "Пєсков", написав: "Ну так безпечно".

Найбільший за обсягом фрагмент оприлюдненого листування датований травнем 2023 року. "Бабич" нібито пересилає співрозмовнику повідомлення про Євгена Пригожина та його оцінку впливу ув’язнення опозиціонера Олексія Навального на корупцію в Росії.

У тексті стверджується, що Пригожин вважав ув’язнення Навального чинником, який "розбестив" чиновників-корупціонерів. За наведеною цитатою, раніше чиновники нібито побоювалися згадок про себе в розслідуваннях Навального, оскільки після викриття їм було складніше виводити вкрадені кошти. Після ув’язнення опозиціонера, йдеться в повідомленні, цей стримувальний фактор зник.

На опублікованому скриншоті цей текст представлений як пересилання від Миколи Петрова – відомого політолога. "Агентство" звернулося до нього за коментарем.

Водночас аналіз видання показав, що йдеться про текст, який нині видалений із Telegram-каналу "ЕЖ", що у травні 2023 року мав назву Brief.

У відповідь на переслану цитату співрозмовник "Пєсков" заявив: "Трагедія в тому, що все це правда. І всі ми так чи інакше про це говоримо... тільки вважається, що про це не можна публічно говорити".

Пізніше цей же акаунт додає про Пригожина, який в той період активно критикував Міноборони РФ: "Навіщо він це робить – не знаю. Позавчора скандалив із ним годину. Уже марно. Він вважає, що все настільки погано, що треба щось робити..."

Після цього "Бабич" пише, що йому "вперше здається, що він правий", і запитує, чи не варто "почати йому допомагати".

"Пєсков" нібито відповідає, що Пригожин зайшов занадто далеко і його вже навряд чи можна врятувати: "Потім будемо згадувати його як героя і розповідати про нього дітям".

На скриншоті Black8Mirror над пересланим повідомленням зазначена дата – 24 травня 2023 року - за місяць до так званого походу "Групи Вагнера" на Москву.

Напередодні цієї розмови "Бабича" із "Пєсковим", як зазначає "Агентство", один з російських "воєнкорів" опублікував велике інтерв’ю з главою "Вагнера". У ньому Пригожин заявляв, що Росія замість заявленої "демілітаризації" фактично мілітаризувала Україну. Він також говорив про розслідування Навального та їхній вплив на стримування корупції.

А за три тижні до того Пригожин опублікував знамените відео на тлі десятків тіл загиблих, у якому з нецензурною лайкою вимагав від тодішнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова надати боєприпаси. А 9 травня Пригожин метафорично розповів про "щасливого дідуся", від якого нібито залежить майбутнє Росії та який нічого не розуміє.

'Все настільки погано, що треба щось робити': хакери злили листування Пєскова
'Все настільки погано, що треба щось робити': хакери злили листування Пєскова

Похід "Групи Вагнера" на Москву

Нагадаємо, 23–24 червня 2023 року керівник "Групи Вагнера" Євген Пригожин звинуватив Міноборони РФ в обстрілі табору своїх бійців і оголосив "марш справедливості" на Москву. Найманці без спротиву захопили Ростов-на-Дону та рушили в напрямку російської столиці, дійшовши до межі Воронезької і Липецької областей.

Потім ватажок ПВК погодився зупинити просування в обмін на гарантії безпеки - йому дозволили виїхати до Білорусі. Вже за два місяці Пригожин загинув у авіакатастрофі в Тверській області - літак із ним вибухнув у повітрі. Разом з ним загинув співзасновник "Групи Вагнера" Дмитро Уткін із позивним "Вагнер", на честь якого і було названо організацію.

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