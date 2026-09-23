'Все настільки погано, що треба щось робити': хакери злили листування Пєскова

Згідно зі скрін-шотами, співрозмовники обговорюють російського лідера, президента Казахстану та засновника так званої "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина.

Хакерська група Black8Mirror заявила про публікацію архіву Михайла Бабича – колишнього повноважного представника президента РФ у Приволзькому федеральному окрузі, який із 2021 року обіймає посаду заступника директора Федеральної служби з військово-технічного співробітництва, пише "Агентство. Новости". Серед матеріалів, які хакери оприлюднили, є, як вони стверджують, листування Бабича з Дмитром Пєсковим - прессекретарем кремлівського диктатора Володимира Путіна.

У листуванні, справжність якого журналістам поки не вдалося незалежно підтвердити, співрозмовники обговорюють, зокрема, Путіна, президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва та засновника "Групи Вагнера" Євгена Пригожина.

Один із фрагментів стосується заяв Токаєва, які він зробив 25 липня цього року під час зустрічі з Путіним в Омську. У відкритій для журналістів частині заходу президент Казахстану несподівано заговорив про війну в Україні. Він заявив, що її природа "не зовсім зрозуміла" зокрема й Казахстану, та запропонував "заморозити" війну. У оприлюдненому хакерами листуванні Бабич запитує Пєскова, що той думає про виступ Токаєва. У відповідь співрозмовник, підписаний іменем Пєскова, називає його слова "чистим експромтом". Далі він припускає, що хтось міг попросити Токаєва зробити таку заяву, і ставить питання, хто саме це міг бути – "українці, американці або хтось ізсередини".

Відео дня

З опублікованих скриншотів випливає, що ця розмова почалася в день зустрічі Путіна і Токаєва та продовжилася наступного дня. У той же період співрозмовники нібито обговорювали появу Путіна на заходах до Дня ВМФ у Санкт-Петербурзі 26 липня. Цього року російський президент приїхав до Головного Адміралтейства автомобілем. Великий військово-морський парад у РФ другий рік поспіль не проводили.

У листуванні "Бабич" нібито різко відгукнувся про формат церемонії: "У засраному дворику Адміралтейства, замість моря – банер, замість військ – рота почесної варти із сухопутних солдатів... Дімо, хто цю хрінь придумав, куди вони його тягнуть..."

У відповідь акаунт "Пєсков", написав: "Ну так безпечно".

Найбільший за обсягом фрагмент оприлюдненого листування датований травнем 2023 року. "Бабич" нібито пересилає співрозмовнику повідомлення про Євгена Пригожина та його оцінку впливу ув’язнення опозиціонера Олексія Навального на корупцію в Росії.

У тексті стверджується, що Пригожин вважав ув’язнення Навального чинником, який "розбестив" чиновників-корупціонерів. За наведеною цитатою, раніше чиновники нібито побоювалися згадок про себе в розслідуваннях Навального, оскільки після викриття їм було складніше виводити вкрадені кошти. Після ув’язнення опозиціонера, йдеться в повідомленні, цей стримувальний фактор зник.

На опублікованому скриншоті цей текст представлений як пересилання від Миколи Петрова – відомого політолога. "Агентство" звернулося до нього за коментарем.

Водночас аналіз видання показав, що йдеться про текст, який нині видалений із Telegram-каналу "ЕЖ", що у травні 2023 року мав назву Brief.

У відповідь на переслану цитату співрозмовник "Пєсков" заявив: "Трагедія в тому, що все це правда. І всі ми так чи інакше про це говоримо... тільки вважається, що про це не можна публічно говорити".

Пізніше цей же акаунт додає про Пригожина, який в той період активно критикував Міноборони РФ: "Навіщо він це робить – не знаю. Позавчора скандалив із ним годину. Уже марно. Він вважає, що все настільки погано, що треба щось робити..."

Після цього "Бабич" пише, що йому "вперше здається, що він правий", і запитує, чи не варто "почати йому допомагати".

"Пєсков" нібито відповідає, що Пригожин зайшов занадто далеко і його вже навряд чи можна врятувати: "Потім будемо згадувати його як героя і розповідати про нього дітям".

На скриншоті Black8Mirror над пересланим повідомленням зазначена дата – 24 травня 2023 року - за місяць до так званого походу "Групи Вагнера" на Москву.

Напередодні цієї розмови "Бабича" із "Пєсковим", як зазначає "Агентство", один з російських "воєнкорів" опублікував велике інтерв’ю з главою "Вагнера". У ньому Пригожин заявляв, що Росія замість заявленої "демілітаризації" фактично мілітаризувала Україну. Він також говорив про розслідування Навального та їхній вплив на стримування корупції.

А за три тижні до того Пригожин опублікував знамените відео на тлі десятків тіл загиблих, у якому з нецензурною лайкою вимагав від тодішнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова надати боєприпаси. А 9 травня Пригожин метафорично розповів про "щасливого дідуся", від якого нібито залежить майбутнє Росії та який нічого не розуміє.

Похід "Групи Вагнера" на Москву

Нагадаємо, 23–24 червня 2023 року керівник "Групи Вагнера" Євген Пригожин звинуватив Міноборони РФ в обстрілі табору своїх бійців і оголосив "марш справедливості" на Москву. Найманці без спротиву захопили Ростов-на-Дону та рушили в напрямку російської столиці, дійшовши до межі Воронезької і Липецької областей.

Потім ватажок ПВК погодився зупинити просування в обмін на гарантії безпеки - йому дозволили виїхати до Білорусі. Вже за два місяці Пригожин загинув у авіакатастрофі в Тверській області - літак із ним вибухнув у повітрі. Разом з ним загинув співзасновник "Групи Вагнера" Дмитро Уткін із позивним "Вагнер", на честь якого і було названо організацію.

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