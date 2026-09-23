В Україні заявили про готовність сісти за стіл переговорів щодо зернового перемир’я з РФ

Всеволод Ченцов заявив, що "зараз саме час сісти й поговорити".

Україна готова взяти участь у переговорах стосовно зернового перемир’я з Росією. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов, повідомляє Politico.

"Зараз саме час сісти й поговорити, щоб знайти рішення", – сказав Ченцов.

На запитання про те, чи готова Україна до зернового перемир’я – під час якого країни домовляться про припинення ударів по суднах, які перевозять сільськогосподарські вантажі, портах і зерносховищах у Чорному морі, – він відповів: "Чому б і ні? Нам потрібно з чогось почати, і крок за кроком ми зможемо обговорити щось більш комплексне".

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У виданні нагадали, що Росія почала атакувати портову інфраструктуру та судна, що стояли в українських портах Чорного моря, вже в перші місяці після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Через ці атаки Україна не могла експортувати зерно.

"Вони [Росія] намагаються заблокувати наш експорт зерна в Чорному морі, але ми робимо те саме. Тож, повторюю, це момент, коли Росія нарешті може усвідомити, що ситуація може погіршитися й для неї, і російський народ дедалі більше відчуватиме на собі наслідки цієї війни", – наголосив Ченцов.

Ескалація бойових дій у Чорному морі влітку призвела до того, що Росія та Україна почали атакувати кораблі й порти одна одної. Це, як наголошують у виданні, завадило доставленню життєво важливих партій зерна до пунктів призначення та викликало побоювання, що конфлікт може призвести до ще більшого зростання світових цін на продовольство.

У липні Чорне море стало особливо небезпечним для комерційного судноплавства. Як зауважують у Politico, того місяця там загинуло більше членів екіпажів, ніж за весь попередній період війни.

До початку повномасштабного вторгнення Росії на Україну припадало 15% світового експорту кукурудзи, 10% – пшениці, 15–20% – ячменю та 50% – соняшникової олії.

За даними Європейської служби зовнішніх справ (EEAS), у той час як в Україні розпочинається сезон збору врожаю, внаслідок російських атак експорт зерна скоротився вдвічі порівняно з минулим роком, що призвело до зростання світових цін на продовольство.

Також є побоювання, що до жовтня в Україні може не залишитися вільних потужностей для зберігання зерна. У такому разі понад 9 мільйонів тонн зерна можуть зіпсуватися, тоді як у фермерів не буде коштів для посіву наступного врожаю.

Атаки у Чорному морі – останні новини

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара передала Україні та Росії пропозиції щодо припинення атак у Чорному морі. Його заяву опублікував сайт Директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

"Україні та Росії було передано різні пропозиції, спрямовані на врегулювання конфліктів у Чорному морі", – йшлося у повідомленні.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук висловлював думку про те, що Росія, яка відмовляється від домовленостей про припинення вогню по суднах з агропродукцією у Чорному морі, зараз зазнає більших втрат, ніж Україна.

За його словами, щойно російській стороні щось пропонують, вони одразу вимагають якихось додаткових бонусів. Плетенчук нагадав, що подібне вже траплялося після закінчення терміну дії "зернової угоди", коли росіяни для її продовження почали вимагати скасування санкцій.

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