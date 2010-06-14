Пенсіонер загинув при спробі перелізти на власний балкон з сусіднього
10:35, 14 червня 2010Разное
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Нещасний випадок у Каховці
В Херсонський області 64-річний чоловік загинув при спробі перелізти на власний балкон з сусіднього
Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в області, нещасний випадок стався у Каховці 12 червня. Чоловік при спробі перелізти на власний балкон з сусіднього балкону не втримався, зірвався з четвертого поверху та розбився на смерть.
За попередніми даними, пенсіонер не зміг відкрити двері власної оселі і викликав МНС, однак чомусь передумав чекати допомогу і вирішив відкрити двері самостійно, перелізши до квартири від сусідів.
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