У Дніпропетровську автомобіль врізався у пасажирський автобус
12:40, 16 червня 2010Разное
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Травмовано трьох людей
У м. Дніпропетровськ, на нерегульованому перехресті вул. Гаванської та вул. Маліновського, водій автомобіля “Рено АЕ 480” з напівпричепом “Когель”, під час виїзду з другорядної дороги на головну не надав перевагу в русі та скоїв зіткнення з автобусом “БАЗ-А079.14”. В автобусі перебували семеро пасажирів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та дві пасажирки автобуса отримали тілесні ушкодження, з якими були доставлені до лікарні.
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