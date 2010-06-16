У Дніпропетровську автомобіль врізався у пасажирський автобус

У м. Дніпропетровськ, на нерегульованому перехресті вул. Гаванської та вул. Маліновського, водій автомобіля “Рено АЕ 480” з напівпричепом “Когель”, під час виїзду з другорядної дороги на головну не надав перевагу в русі та скоїв зіткнення з автобусом “БАЗ-А079.14”. В автобусі перебували семеро пасажирів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та дві пасажирки автобуса отримали тілесні ушкодження, з якими були доставлені до лікарні.