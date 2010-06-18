Експерти: Янукович став першою жертвою містифікації

Наукова громадськість вважає необґрунтованою версію заснування Софії Київської у 1011 році, внаслідок чого в Україні помилково визначений рік святкування 1000-річного ювілею Софійського собору.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили кандидат історичних наук Тимур БОБРОВСЬКИЙ, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України Олексій ТОЛОЧКО (Інститут історії НАН України), головний художник-реставратор корпорації "Укрреставрація" Інна ДОРОФІЄНКО, доктор історичних наук Гліб ІВАКІН (Інститут археології НАН України), кандидат мистецтвознавства Назар КОЗАК (Львівський національний університет ім. І.Франка).

"Методика визначення 1011 року як року заснування Софійського собору знаходиться поза межами наукової логіки та будь-яких академічних критеріїв доказовості. Головний принцип поставлений з ніг на голову. Звичайно, дослідник іде від фактів до висновку, а не навпаки. Тут саме так: спочатку є ідея фікс: Софію – місто Ярослава – збудував Володимир і вже під це підганяються всі факти", - сказав Г.ІВАКІН.

Т.БОБРОВСЬКИЙ додав, що нова версія дати заснування собору, яку пропонує керівництво заповідника "Софія Київська", сформована на фальсифікації історичних джерел та свідчень. "Співробітники заповідника читають графіті на стінах собору не фахово, без урахування норм давньоруського правопису, а в окремих випадках, навіть іншою мовою, аніж в оригіналі. Фахівцями ставляться під сумнів усі без винятку ранні дати, які нібито були відкриті у соборі останнім часом", – додав він.

"1011 рік – не просто недостовірна дата, вона являє собою один із курйозів. Нам пропонують святкувати ювілей на підставі непорозуміння і помилок. Чи не надто легко нас ошукують? Першою жертвою цієї містифікації, очевидно, став Президент України, який 11 червня видав указ про святкування ювілею... Але з ним це - не перший випадок. Йому і перстень Мономаха вручали перед інавгурацією такий же підробний, як і ювілей Софії", - вважає О.ТОЛОЧКО.

Науковці додали, що архітектурні особливості собору та його фрескового живопису дозволяють датувати заснування пам’ятки виключно між 1017 та 1037 роками, а її завершення – у межах 1030-40-х років.

У свою чергу, Н.КОЗАК позитивно оцінив дискусію щодо дати заснування собору, оскільки лише в її результаті за умови наявності історичних доказів можна встановити істину. "Якщо храм могли почати будувати в листопаді – це означає відкриття у кліматології, тому що виходить так, що в Києві в XI столітті можна було будувати храми зимою", - вважає він.

На думку науковців, некомпетентність керівництва заповідника у питаннях збереження і вивчення собору може призвести до поширення негативного іміджу української науки та держави в цілому.

"Повним ходом іде неконтрольована реконструкція настінного живопису собору, яка може спричинити втрату автентичного стану пам’ятки. Будь-яка реконструкція має бути затверджена і погоджена як з державою, з органами охорони пам’яток, так і з науковцями усіх напрямків", - сказала І.ДОРОФІЄНКО.

При цьому науковці наголосили, що готові визнати 1011 рік датою заснування Софійського собору у разі отримання беззаперечних доказів та наведення історичних фактів.

«Навіть Кабінет міністрів направив свого листа з пропозицією перенести святкування ювілею Софійського собору, пов`язавши його з 1017 роком, коли у Новгородському літописі було вперше згадано про Софію», - сказав Г.ІВАКІН.

Водночас, адміністрація Національного заповідника "Софія Київська" за день до проведення прес-конференції надіслала агентству УНІАН лист, у якому написала, що інформація про проблеми нової інтерпретації заснування Софійського "не відповідає дійсності і є такою, що знаходиться у протиріччі з указом Президента від 11 червня № 682/2010". При цьому під текстом листа немає жодного підпису чи печатки. У листі адміністрація Національного заповідника "Софія Київська" також попередила, що звинувачення, які будуть висловлені на її адресу на прес-конференції, "є поширенням недостовірної інформації, яка не має юридичних доказів". "Особи, які розповсюджують таку інформацію нестимуть відповідальність згідно з чинним законодавством України", - йдеться у листі на адресу УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, Президент В.ЯНУКОВИЧ 11 червня підписав Указ № 682/2010 “Про відзначення 1000-річчя заснування Софійського собору”.

Указ підписано, “ураховуючи вагому роль Софійського собору у розвитку й становленні Києва як духовного, культурного і політичного центру Української держави та беручи до уваги резолюцію 35-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО щодо відзначення у 2011 році 1000-річчя заснування цієї видатної пам`ятки”.

Цим указом Кабінету міністрів України доручено утворити у місячний строк організаційний комітет з підготовки та проведення заходів, присвячених 1000-річчю заснування Софійського собору і затвердити його персональний склад.