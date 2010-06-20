Свято гігантського салату продовжиться помідорною війною

Ініціативна група місцевих жителів приготувала в суботу на крітському курорті Ієрапетра салат вагою понад 12 тонн для Книги рекордів Гіннеса, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Афінське агентство новин.

На традиційний салат, який відомий під назвою грецький, а в Греції називається сільським, пішло 6,5 тонни помідорів, 3 тонни огірків, 800 кілограмів овечого сиру фета і 0,5 тонни оливкової олії. Спеціальна дерев`яна салатниця розтягнулася вздовж на 25 метрів. Якщо комісія Книги рекордів Гіннесу прийме результат, крітянам вдасться побити попереднє досягнення ізраїльтян, які нарізали салату "лише" на 10,2 тонни.

Незважаючи на величезні розміри страви, автори рекорду не поступилися якістю. Для виготовлення салату були залучені кращі місцеві господині, всі продукти було відібрано за принципом максимальної свіжості та смаку. Нежирний овечий сир та оливкова олія вважаються ворогами холестерину, основними складовими середземноморської дієти і секретом рекордного для Європи довголіття крітян.

Приготувавши гігантський салат, місцеві виробники хочуть заявити про себе як про експортерів в області високоякісної сільськогосподарської продукції.

У неділю свято продовжиться помідорною війною, яку на Кріті називають "кузулада". Дві ворожі команди кидатимуть одна в одного десятки кілограмів помідорів.