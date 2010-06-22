ДАІ вилучила у водіїв більше 200 підроблених документів
07:37, 22 червня 2010Разное
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Повідомлення зі Львова
Від початку року у Львівській області співробітниками ДАІ був вилучений 231 підроблений документ у водіїв і власників транспортних засобів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, найбільше серед вилучених підроблених документів талонів технічного огляду – 152 одиниці.
Також серед вилученого – 12 посвідчень водія, 49 свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, два доручення на право керування транспортним засобом.
Крім того, було виявлено 59 транспортних засобів із перебитими номерами агрегатів.
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