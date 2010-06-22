Літак Януковича не зміг завести двигуни
20:11, 22 червня 2010Разное
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Довелося залишити його в Запоріжжі
Літак Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА не зміг завести двигуни у зв`язку з перегрівом стартера.
Про це телеканалу СТБ повідомило джерело в Адміністрації Президента.
За інформацією джерела, Ту-134 залишився в Запоріжжі, а В.ЯНУКОВИЧ повернувся до Києва на літаку державної авіакомпанії «Україна» разом з міністром палива і енергетики Юрієм БОЙКОМ.
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