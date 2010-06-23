Мінтранс: наше завдання – створити комфортні умови і ліберальні ціни

Міністерство транспорту і зв`язку України найближчим часом розробить довгострокову програму розвитку автостанцій, яка сприятиме підвищенню конкуренції на цьому ринку і покращить якість послуг для пасажирів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, про це заявив міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО.

«Ми розробимо серйозну концепцію розвитку автостанцій, розраховану мінімум на 10 років. Наше завдання – створити комфортні умови і ліберальні ціни для людей», - сказав міністр.

За його словами, нині майже всі автостанції в Україні перебувають в підпорядкуванні приватних підприємств, суб`єктів підприємницької діяльності чи комунальної власності. При цьому багато хто з них вже перепрофільований під інший вид діяльності. Тому це питання потребує невідкладного врегулювання на рівні держави.

З цією метою найближчим часом К.ЄФИМЕНКО планує зустрітися з представниками автостанцій, щоб спільно визначити коло проблемних питань і можливі варіанти їх вирішення.