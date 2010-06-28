Янукович і Обама пройшли однаково тяжкий шлях?

Президент Віктор Янукович більше схожий на президента США Барака Обаму, ніж на прем`єра Росії Володимира Путіна. Таку думку озвучила в ефірі програми "Чорне та біле" на телеканалі ТВі заступник глави адміністрації президента Ганна Герман.

"Можливо, через те, що і той, і той зробили самі себе. І вони мають приблизно однаково тяжкий шлях. Можливо, Янукович має трохи тяжчий шлях до кар`єри, ніж Обама. Але їхнє дитинство дуже схоже. І те, як вони боролися за своє існування. Вони дуже схожі", - зазначила вона.

"І можливо саме тому вони з першого півслова знайшли спільну мову. Я бачила, як загорілися їхні погляди при їхньому контакті", - наводить її слова Українська правда.