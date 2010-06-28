У зіткненні Volkswagen і Renault загинуло четверо людей
15:37, 28 червня 2010Разное
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ДТП в Дніпропетровській області
На Дніпропетровщині у ДТП загинуло четверо і травмовано двоє осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, учора вдень на автодорозі Знамянка-Луганськ-Ізварине водій автомобіля Volkswagen Passat, рухаючись у напрямку м. Павлоград, не вибрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Renault Logan, що рухався в зустрічному напрямку.
Внаслідок ДТП обидва водії та двоє пасажирів автомобіля Renault від отриманих травм загинули. Ще по одному пасажиру з обох транспортних засобів отримали тілесні ушкодження. Серед травмованих - 15-річна дитина.
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