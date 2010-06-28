ДАІ попереджає: водіїв, які розмахуватимуть "ксивами", каратимуть

Державна автомобільна інспекція попереджає водіїв про покарання за спроби уникнути відповідальності за порушення за допомогою псевдодокументів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, Департаментом Державтоінспекції докладається максимум зусиль для гарантування рівних прав усіх учасників дорожнього руху, а також недопущення використання окремими водіями різноманітних документів (карток, перепусток, візиток керівників державних органів та органів виконавчої влади), які усупереч вимогам законодавства містять прохання щодо сприяння у безперешкодному пересуванні автомобільним транспортом територією України.

ДАІ звертає увагу, що на даний час не існує жодного офіційного документа, який дає право водієві уникнути відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, а тому особи, які намагаються вплинути на інспекторів ДАІ за допомогою так званих “спецперепусток” і “ксів”, будуть притягатися до відповідальності на загальних підставах.

У повідомленні також зазначається, що робота у цьому напрямку проводиться Державтоінспекцією постійно.