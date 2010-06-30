У Києві біля універмагу «Україна» згорів автомобіль (фоторепортаж)

Сьогодні опівдні в Києві біля універмагу “Україна” загорівся автомобіль “Газель”, який належить КПІ.

Як повідомили УНІАН у столичному управлінні МНС України, водій, зупинившись біля перехрестя побачив, що з моторного відсіку раптово повалив дим.

Пожежні підрозділи, які прибули за викликом, ліквідували пожежу, але автомобіль згорів повністю. Постраждалих немає.