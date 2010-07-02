На місці вирубки дерев у Харкові знайшли могили солдатів вермахту

Останки людських тіл, які знайдені у Харкові на місці вирубки дерев у парку імені Горького, можуть належати солдатам Вермахту.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила відповідальний секретар обласної комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни Ніна ЛАПЧИНСЬКА.

За словами Н.ЛАПЧИНСЬКОЇ, сьогодні вона розмовляла з представниками Німецького народного союзу (ННС) по догляду за військовими похованнями Ульріхом ШРАДЕРОМ та Віктором СТАРЧЕНКОМ, які відреагували на події у Харкові.

Н.ЛАПЧИНСЬКА повідомила, що, за даними В.СТАРЧЕНКА, в 1990-х роках на місці нинішньої вирубки в парку ім. Горького проводилися роботи з ексгумації масових поховань загиблих солдатів німецької армії. Роботи не були завершені через заборону проводити розкопки у цьому місці, оскільки, як твердила влада, тут проходить лінія урядового зв’язку.

За словами Н.ЛАПЧИНСЬКОЇ, у парку ім. Горького знаходилося кладовище німецьких солдатів, і про це «є фотодокументи в Харківському історичному музеї».

Вона зазначила, що представники ННС висловили переконання, що «це рештки німецьких солдатів», і завтра у Харкові планують скласти «документальні свідчення» про це.

За словами Н.ЛАПЧИНСЬКОЇ, влада Харкова проінформована про події.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 липня, у Харкові на місці вирубки дерев у Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького знайдені останки людських тіл.

Довідка УНІАН. За роки незалежності України в харківському Лісопарку, який прилягає до парку ім. Горького, в одному з кварталів були знайдені останки кількох тисяч репресованих і розстріляних в часи тоталітаризму українських громадян і польських офіцерів. На цьому місці був споруджений українсько-польський цвинтар.