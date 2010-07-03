Луїс Суарес: рука Бога тепер належить мені (фото)

Нападаючий збірної Уругваю Луїс Суарес розповів про епізод на останній хвилині доданого часу чвертьфінального матчу Чемпіонату світу проти команди Гани (1:1, 4:2-пен), в якому він зіграв рукою, виносячи м`яч з своїх воріт. Після цього форвард був видалений з поля, а у ворота збірної Уругваю був призначений пенальті, який не реалізував Асамоа Г`ян.

«Я мав зберегти шанси на участь нашої команди на чемпіонаті світу, і недарма зробив це, адже врешті ми виграли в серії пенальті і вийшли в півфінал. Ми могли програти, але нас врятувала рука Бога, яка тепер належить мені», - наводить слова Суареса Газета.ру.

«Після перемоги я вибіг на полі, щоб відсвяткувати її разом з моїми партнерами по команді. Ми обнімалися, раділи, і мені було дуже приємно почути від них, що багато в чому ця перемога досягнута завдяки мені».

«На цьому турнірі наша команда пережила багато, а нині настав момент, коли всі ми і всі наші вболівальники можуть насолодитися успіхом. Ми довели, що у Уругваю дуже мужня збірна, яка бореться до кінця. Зараз я не готовий говорити про чесноти й недоліки наших майбутніх суперниках – голландців, зараз час для святкувати перемогу».