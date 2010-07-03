Луїс Суарес: рука Бога тепер належить мені (фото)
Як уникнути поразки на останній секунді
Нападаючий збірної Уругваю Луїс Суарес розповів про епізод на останній хвилині доданого часу чвертьфінального матчу Чемпіонату світу проти команди Гани (1:1, 4:2-пен), в якому він зіграв рукою, виносячи м`яч з своїх воріт. Після цього форвард був видалений з поля, а у ворота збірної Уругваю був призначений пенальті, який не реалізував Асамоа Г`ян.
«Я мав зберегти шанси на участь нашої команди на чемпіонаті світу, і недарма зробив це, адже врешті ми виграли в серії пенальті і вийшли в півфінал. Ми могли програти, але нас врятувала рука Бога, яка тепер належить мені», - наводить слова Суареса Газета.ру.
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«Після перемоги я вибіг на полі, щоб відсвяткувати її разом з моїми партнерами по команді. Ми обнімалися, раділи, і мені було дуже приємно почути від них, що багато в чому ця перемога досягнута завдяки мені».
«На цьому турнірі наша команда пережила багато, а нині настав момент, коли всі ми і всі наші вболівальники можуть насолодитися успіхом. Ми довели, що у Уругваю дуже мужня збірна, яка бореться до кінця. Зараз я не готовий говорити про чесноти й недоліки наших майбутніх суперниках – голландців, зараз час для святкувати перемогу».