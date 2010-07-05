Дружина нового президента Німеччини підкорила німців (фото)

Дружина нового президента Німеччини одразу стала об`єктом обожнювання у німців. Такої першої леді країна ще не знала: 36-річна Беттіна Вульф - не тільки наймолодша дружина голови ФРН за всю історію країни, а й уособлення сучасної жінки, вона обожнює спорт, рок-музику і вміло поєднує кар`єру і сім`ю. "Фрау Ідеал", "жінка з родзинкою", "законодавець мод" - саме так нарікають цю спортивної статури блондинку зростом 1 м 80 см, передає Deutsche Welle.

Чотири роки тому прем`єр-міністр федеральної землі Нижня Саксонія Крістіан Вульф, політик з репутацією консервативного католика, після 18 років стабільного шлюбу пішов від своєї дружини. Розлучницею стала Беттіна Кернер, на той час - прес-референт компанії з виробництву автозапчастин Continental.

Довгонога красуня з відкритою посмішкою і вільною манерою триматися одразу викликала симпатії, а фотографів і журналістів вона й поготів зачарувала. Фотографії Беттіни в модних вбраннях і з татуюванням на плечі в стилі "трайбл" почали з’являтися не тільки на сторінках газет, а й у глянцевих журналах.

К.Вульф не приховує, що пишається дружиною. "У мене крута дружина", - каже новий президент Німеччини. Навіть у манері поведінки він прагне бути схожим на неї: простий у спілкуванні, почав приходити на деякі громадські заходи не в костюмі, а в джинсах, на вечірках із задоволенням танцює.