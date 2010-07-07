Обвалилася частина гірничого ліцею (додане фото)

У місті Кіровське Донецької області обвалилася середня частина будівлі гірничого ліцею, постраждалих немає.

Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, учора, 6 липня, в місті Кіровське відбулося часткове обвалення плит перекриття в навчальному корпусі чотириповерхової будівлі Кіровського гірничого професійного ліцею, 1970 року спорудження, який належить Донецькому управлінню освіти.

У МНС уточнили, що обвалилася середня частина будівлі розмірами 6 х 30 х 12 м (міжповерхове перекриття всіх поверхів, покрівельне перекриття і крівля на площі 180 кв. м).

Постраждалих немає (навчальний процес у ліцеї закінчився 30 червня).

Причини обвалення й матеріальні збитки встановлюються, зазначили в Центрі пропаганди ГУ МНС.