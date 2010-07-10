Ван Дамм зніметься в білоруському бойовику

"Білорусьфільм" зніме фільм, головну роль в якому виконає Жан-Клод ван Дамм. Як повідомляють "Білоруські новини" з посиланням на прес-службу компанії, такої домовленості було досягнуто під час переговорів з представниками американської кінокомпанії Motion Picture Corporation of America (MPCA), які пройшли в Білорусії 8-9 липня.

Як називатиметься картина і хто стане її режисером, не уточнюється. Відомо лише, що йдеться про бойовик.

Фільм зніматиметься на базі білоруської кіностудії, яка також подбає про добір знімальної групи. Передбачається, що в картині зніматимуться й білоруські актори.

У березні 2010 року на прес-конференції в УНІАН ван Дамм повідомив, що зніме в Україні картину під назвою "Башта", в якій буде режисером і виконавцем головної ролі, а також розповів про свою добру подругу з Кривого Рогу.