В Івано-Франківську відкрилась виставка "Слово і зброя"

В Івано-Франківському краєзнавчому музеї відкрилась виставка "Слово і зброя", присвячена 100-річчю від дня народження героя УПА, провідника пропаганди Карпатського краю Михайла Дяченка (псевдонім Марко Боєслав).

Як передає кореспондент УНІАН, виставка створена на основі приватної колекції дослідника життя і творчості Боєслава, історика, краєзнавця та журналіста, депутата обласної Ради Зіновія БОЙЧУКА.

Відвідувачі виставки можуть побачити оригінальні документи і світлини 1930-1950 років, зокрема, видання поезій Марка Боєслава, речі з його криївки, зашифровані документи вояків УПА, листи, архівні матеріали, фрагменти зброї.

У відкритті виставки взяли участь перший заступник голови обласної ради Зіновій БЕРЕГОВСЬКИЙ, начальник Управління культури облдержадміністрації Володимир ФЕДОРАК, лауреати Національної премії імені Т.Шевченка письменники Михайло АНДРУСЯК і Степан ПУШИК, академік Володимир КАЧКАН.

У краєзнавчому музеї виставка "Слово і зброя" експонуватиметься до 2 серпня.

Довідка УНІАН. Михайло Дяченко народився у селі Боднарів Калуського району Івано-Франківської області, загинув біля Дзвиняча у бою з НКВД у 1952 році. За літературно-журналістську і пропагандистську діяльність нагороджений Срібним Хрестом Заслуги. Де похований, досі невідомо.

Слова відомої повстанської пісні «Рости, рости, черемшино», яку багато хто вважає народною, написав Марко Боєслав, якого ще називають Сурмачем УПА. Він писав вірші, був редактором підпільних видань – газети УПА «Шлях перемоги», журналу «Чорний ліс».

За поданням прикарпатського письменника, лауреата Шевченківської премії Степана ПУШИКА два роки тому Марка Боєслава посмертно прийняли до Національної спілки письменників України.