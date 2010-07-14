Суд розгляне позов журналіста, підданого анафемі

Повідомлення з Пскова

Псковський міський суд у четвер продовжить розгляд позову журналіста Олега Дементьєва, якому Псковська єпархія виголосила анафему «через мерзенний наклеп і сатанинську брехню» в його статті «Осине кубло» під золотими куполами», повідомляє Газета.ру. Дементьєв хоче стягнути з Псковської єпархії 1,5 млн. рублів як моральну шкоду.

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