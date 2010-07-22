Звинувачений з гранатою змусив суддю принести йому коньяк

Звинувачений у хуліганстві чоловік прийшов до кабінету судді, який вів його справу, з бойовою гранатою без чеки. Про цей випадок повідомляє Лента.ру з посиланням на сайт Російського агентства правової і судової інформації. У Судовому департаменті при Верховному суді РФ зауважили, що інцидент стався внаслідок неналежного виконання обов`язків судовими приставами.

Винуватець скандалу, який перебував під підпискою про невиїзд, розпитував суддю про свою кримінальну справу. Він також зажадав коньяку, випивши який, залишив будинок суду і виїхав на таксі. Того ж дня він був затриманий.

Інцидент стався в Жовтневому суді Тамбова 12 липня. У справі про хуліганство обвинуваченому загрожувало до семи років колонії. Тепер на нього завели ще одну справу за статтею "Загроза у зв`язку з відправленням правосуддя". Максимальне покарання за нею - три роки колонії.