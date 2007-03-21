Максим Курочкін на суді оголосив себе месією

Святошинський районний суд м.Києва сьогодні відклав початок розгляду справи по суті стосовно російського бізнесмена Максима КУРОЧКІНА через порушення підсудним дисципліни на судовому засіданні.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку судового засідання суддя Анатолій ЯСЕЛЬСЬКИЙ традиційно, як того вимагає процедура ведення засідання, попросив підсудного назвати свої дані, зокрема, прізвище, ім’я, по-батькові. На це М.КУРОЧКІН відповів: «Ви знаєте, що я месія, син Бога».

На таку відповідь підсудного суддя попросив М.КУРОЧКІНА взяти себе в руки і поводитися порядно, на що отримав відповідь: «Це Ви ведіть себе порядно».

Після цього М.КУРОЧКІН почав звертатися до своєї коханої жінки Юлії, присутньої на судовому засіданні, зі словами освідчення у коханні та пропонував їй вийти за нього заміж.

На ці слова М.КУРОЧКІНА його батько, також був присутній у залі, зробив синові зауваження, однак отримав відповідь: «Не ти батько, а батько у мені. Дайте мені робити свою роботу… За вас вбили трьох хлопців».

Після цього суддя був змушений оголосити перерву на 15 хвилин, по закінченні якої сказав, що суд прийняв рішення перенести судове засідання на 27 березня, на 14.00.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада 2006 року М.КУРОЧКІН був затриманий у міжнародному аеропорту «Бориспіль» за постановою Голосіївського райсуду Києва. За даними Національного центрального бюро Інтерполу в Україні, М.КУРОЧКІН підозрюється в причетності до скоєння двох злочинів, передбачених ч. 2 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

23 листопада Голосіївський райсуд Києва обрав запобіжним заходом для М.КУРОЧКІНА утримання під вартою строком на два місяці.

24 листопада адвокати М.КУРОЧКІНА направили до Генеральної прокуратури України клопотання з проханням взяти з Головного слідчого управління УМВД у місті Києві до свого провадження справу їхнього підзахисного.

30 листопада Апеляційний суд Києва не задовольнив скаргу адвокатів М.КУРОЧКІНА на постанову Голосіївського райсуду і ухвалив рішення залишити його під вартою.

18 січня 2007 р. Голосіївський районний суд Києва подовжив ще на місяць арешт М.КУРОЧКІНУ.

20 лютого від адвокатів М.КУРОЧКІНА стало відомо, що Головне слідче управління УМВС України у м. Києві та прокуратура передали до Святошинського райсуду кримінальну справу стосовно М.КУРОЧКІНА за вимагання грошей.