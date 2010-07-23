Генсек Міжнародної федерації журналістів: Інтернет - погана заміна ЗМІ

Генеральний секретар Міжнародної федерації журналістів Айдан Вайт не вірить у спроможність Інтернету замінити собою традиційні медіа. «Державним та деяким іншим організаціям вигідний розпад традиційної структури журналістики. – заявив він у своєму інтерв’ю «Журналісту України». – Незважаючи на те, що в інтернеті розвивається багато нових вражаючих медіа проектів, вони є поганою заміною для професійних, високоетичних ЗМІ». Він також порушив питання масивного розширення громадянської і скорочення традиційної журналістики.

Окрім того, пан Вайт не став приховувати існування проблем з порушення авторських прав в Європейському Союзі. «Захист прав авторів став серйозною проблемою на рівні ЄС. МФЖ брала участь в кількох нарадах Єврокомісії і дійшла висновку, що винятки з авторського права повинні бути чітко регламентованими і заснованими на Бернській конвенції».

Говорячи про Україну, пан Вайт розповів про зрушення, яких вдалось досягти МФЖ на теренах нашої держави: «На жаль, мушу визнати, що в період між конгресами ми не приділяли Україні достатньо уваги, але в будь-якому випадку значних успіхів було досягнуто в подоланні безкарності за різноманітні злочини у вашій країні».

На сам кінець Генеральний секретар МФЖ запевнив, що його організація докладе максимум зусиль для подолання проблем медіа у світі. «МФЖ має сильну і досвідчену команду, що працює з регіональними відділами. Подальший розвиток регіональної структури і покращення взаєморозуміння між центральним офісом і регіональними організаціями закладає міцну основу для підвищення ефективності роботи, яку ми проводимо».

Повну версію інтерв’ю читайте в найближчому випуску «Журналіста України» (26.07.10)