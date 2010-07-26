Автотраса Одеса-Рені перебуває під півметровим шаром води

Ділянку автотраси Одесса-Рені між 47 і 54 кілометрами затоплено дністровським паводком: рівень води, яка вкрила полотно автодороги, досяг сьогодні 50-сантиметрової позначки.

Про це УНІАН повідомили в облуправлінні Державної служби автомобільних доріг.

«Рух автотранспорту всіх видів на ділянці «Маяки-Паланка» автотраси з 20 липня заборонений», – зазначили в облавтодорі, додавши, що автомобілі прямують об`їзною трасою Одеса- Білгород-Дністровський - Монаші.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня голова комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Одеської ОДА Олександр МАЛІН підписав розпорядження про заборону руху автотранспорту на ділянці «Маяки-Паланка» автотраси Одеса - Рені через 40-сантиметрове підтоплення траси дністровським паводком.

Крім того, тимчасово припинено функціонування пропускного прикордонного пункту «Маяки». Щоб не допустити довгих черг у сусідніх пунктах пропуску, Держприкордонслужба України збільшила там кількість персоналу і встановила додаткові технічні засоби.

Особам, які мають намір перетинати українсько-молдавський кордон у цьому районі, рекомендовано рухатися через пункти «Старокозаче» і «Удобне», повідомляє прес-служба прикордонного відомства.