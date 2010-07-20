Вода залила автотрасу Одеса - Рені: рух заборонили

Через паводок заборонено рух на одній з ділянок автотраси Одеса – Рені.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації, рівень води в Дністрі в районі населеного пункту Маяки Біляєвського району на 40 см перевищив критичну позначку, внаслідок чого зафіксовано затоплення автомагістралі Одеса - Рені – на ділянці між 52 і 53 км.

Ситуація, що виникла, змусила голову комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Одеської ОДА Олександра МАЛІНА підписати розпорядження про заборону руху автотранспорту на ділянці «Маяки-Паланка» автотраси Одеса - Рені.

Крім того, тимчасово припинено функціонування пропускного прикордонного пункту «Маяки».

Щоб не допустити довгих черг у сусідніх пунктах пропуску, Держприкордонслужба України збільшила там кількість персоналу і встановила додаткові технічні засоби. Особам, які мають намір перетинати українсько-молдавський кордон у цьому районі, рекомендовано рухатися через пункти «Старокозаче» і «Удобне», повідомляє прес-служба прикордонного відомства.