На місці вибуху в Свято-Покровському храмі (фото)

05:58, 29 липня 2010
Разное
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Постраждали 9 осіб, одна жінка померла

28 липня в Свято-Покровському храмі в Запоріжжі під час вечірнього богослужіння стався вибух. Постраждали 9 осіб, одна з них - 80-річна черниця - померла в реанімаційному відділенні лікарні.

Причиною вибуху став, за попередніми даними, саморобний вибуховий пристрій - безоболонковий фугас. Вибух був еквівалентний приблизно 500 грамам тротилу".

Внаслідок вибуху серйозно пошкоджені іконостас, внутрішнє оздоблення храму і навіть конструкції будівлі.

Фото Олександра Прилепи / УНІАН

 

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