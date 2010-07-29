На місці вибуху в Свято-Покровському храмі (фото)
05:58, 29 липня 2010Разное
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Постраждали 9 осіб, одна жінка померла
28 липня в Свято-Покровському храмі в Запоріжжі під час вечірнього богослужіння стався вибух. Постраждали 9 осіб, одна з них - 80-річна черниця - померла в реанімаційному відділенні лікарні.
Причиною вибуху став, за попередніми даними, саморобний вибуховий пристрій - безоболонковий фугас. Вибух був еквівалентний приблизно 500 грамам тротилу".
Внаслідок вибуху серйозно пошкоджені іконостас, внутрішнє оздоблення храму і навіть конструкції будівлі.
Фото Олександра Прилепи / УНІАН
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