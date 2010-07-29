Від спеки помер брат Володимира Винокура

У Москві помер старший брат популярного російського артиста Володимира Винокура - Борис. Незадовго до цього він мав операцію на серці, а аномальна спека негативно позначилася на його самопочутті.

"Ми були дуже близькі. Величезна втрата... Намагаюся прийняти обставини, але це дуже боляче. У такі хвилини особливо розумієш, що головне в нашому житті - це здоров`я", - наводить слова артиста "Газета по-киевски".

Борис Винокур ціле своє життя прожив у Курську, де займався підприємництвом у сфері будівництва. Він часто супроводжував брата на гастролях. Сам Володимир Винокур неодноразово свідчив, що коли б не Борис, його кар`єра навряд чи відбулася. "Це величезна трагедія для мене. Я відмінив поїздку до Юрмали на "Нову хвилю", ще дев`ять днів залишатимуся в Москві", - сказав він.