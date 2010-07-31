В акваторії Ізмаїльського морського порту горіла баржа

В Одеській області в акваторії Ізмаїльського морського торгівельного порту поблизу м. Ізмаїл на річці Дунай горіла несамохідна нафтоналивна баржа „Т-230”, що стаціонарно закріплена біля берегу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежа виникла 30 липня о 18.38.

Вогонь пошкодив капітанську рубку, їдальню та каюту на загальній площі 40 м2. Жертв та постраждалих немає.

О 20.30 пожежу ліквідовано. До гасіння пожежі залучалося три відділення Державної пожежної охорони МНС, відділення Ізмаїльського порту та катер порту „Портовий-8”.

Судно належить ВАТ „Українське Дунайське пароплавство”.