На Хмельниччині 20 людей отруїлися на хрестинах
У тому числі двоє дітей
У Хмельницькій області кількість госпіталізованих із отруєнням домашніми стравами на хрестинах зросла до 20 осіб.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Зокрема, до інфекційних відділень Летавської дільничної, Чемеровецької центральної районної та Хмельницької міської лікарень з ознаками харчового отруєння (гострий ентероколіт) госпіталізовано 20 осіб (в тому числі 2 дитини), які 28 липня були на хрестинах у с. Летава Чемеровецького району та вживали страви домашнього приготування.
Всього на хрестинах було 47 осіб.
На сьогодні госпіталізовані знаходяться в стані середнього та легкого ступенях тяжкості.
Фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.