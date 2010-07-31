На Хмельниччині 20 людей отруїлися на хрестинах

У Хмельницькій області кількість госпіталізованих із отруєнням домашніми стравами на хрестинах зросла до 20 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Зокрема, до інфекційних відділень Летавської дільничної, Чемеровецької центральної районної та Хмельницької міської лікарень з ознаками харчового отруєння (гострий ентероколіт) госпіталізовано 20 осіб (в тому числі 2 дитини), які 28 липня були на хрестинах у с. Летава Чемеровецького району та вживали страви домашнього приготування.

Всього на хрестинах було 47 осіб.

На сьогодні госпіталізовані знаходяться в стані середнього та легкого ступенях тяжкості.

Фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.